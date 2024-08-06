الخارجية الروسية تطرد دبلوماسيا من سفارة مالدوفا

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد موظف في سفارة مولدوفا بموسكو "كرد فعل انتقامي" على إجراء مماثل من جانب مولدوفا.



وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، بحسب ما نقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية: "استدعت وزارة الخارجية الروسية، في الـ6 من أغسطس، القائم بأعمال مولدوفا المؤقت في روسيا ألكساندرو تشيترارو.. وتم التعبير عن احتجاج قوي على الخطوات غير الودية المستمرة من قبل مولدوفا تجاه روسيا".



وأضاف البيان: "تم تسليم تشيترارو مذكرة تفيد بأنه ردًا على القرار غير المبرر من قبل السلطات المولدوفية في الأول من أغسطس بإعلان موظف في السفارة الروسية لدى مولدوفا شخصًا غير مرغوب فيه، تعلن روسيا بدورها موظفًا في سفارة مولدوفا لدى روسيا شخصًا غير مرغوب فيه".



وكانت وزارة الخارجية المولدوفية قد أعلنت عن طرد مساعد الملحق العسكري في السفارة الروسية.



ومن جانبه قال السفير الروسي لدى مولدوفا، أوليج فاسنيتسوف، لـ تاس إن السلطات المولدوفية تعمل على تفكيك العلاقات مع موسكو.



وأكد أن بلاده شهدت بالفعل، قبل عام، حملة واسعة من الاتهامات غير المبررة الموجهة ضد السفارة الروسية واتهام موظفيها بـ "أنشطة تجسس" و"تدخل" في الشؤون الداخلية. وفي ذلك الوقت، تم طرد 45 موظفا من السفارة الروسية من مولدوفا.