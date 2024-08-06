الجامعات الأهلية.. كيف تحصل على منحة بجامعة مصر للمعلوماتية؟

محمد صبحى

تقدم جامعة مصر للمعلوماتية، عددا من المنح الكاملة كل عام لأوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية للدراسة في كلياتها الـ4 (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، بهدف استقطاب أفضل العقول، وذلك امتدادا لمبادرة رئيس الجمهورية.

وتقدم الجامعة 16 برنامجاً أكاديمياً يتضمن علوم المستقبل بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها في مصر.

وأوضحت الجامعة، أن برنامج المنح الدراسية التي تقدمها للمتفوقين، تعتبر أحد الركائز الأساسية التي تهتم بها استراتيجيتها الهادفة لتحقيق تميزها الأكاديمي والتزامها برسالة تأسيسها الأساسية، ألا وهي دعم تطور علوم المستقبل في مصر بتقديمها فرصا متكافئة للطلبة المتميزين، مع اعتبار تمكينهم في مجال العمل واجب وطني، وتغطي المنحة الدراسية الكاملة رسوم الدراسة في الجامعة ورسوم الانتقالات للمناطق الرئيسية في القاهرة والجيزة.

ويحق لأول 200 طالب من أوائل الثانوية العامة والشهادت الأجنبية التقديم والحصول على منحة ممولة بالكامل من جامعة مصر للمعلوماتية للعام الأكاديمي 24-2025 لتستمر طوال فترة الدراسة من خلال الاستمرار في التفوق. لينك التقديم على منحة بموقع الجامعة

وتتيح الجامعة العديد من فرص المنح الكاملة والجزئية لأوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية، لدعم استمرار تفوقهم في الدراسة الأكاديمية والاستثمار فيهم ليصبحوا حملة شعلة المستقبل الرقمي عقب تخرجهم.

وتم فتح باب التقديم علي منح الجامعة منذ تأسيسها عام 2021 حيث تعتبر جامعة مصر للمعلوماتية واحدة من أفضل الجامعات المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط وذلك بفضل تميزها في كافة أركان وعناصر جودة التعليم.

كما تتيح الجامعة عبر برنامج المنح الخاص بها، عدد من المنح الجزئية والمتدرجة للمتفوقين علميا ورياضيا ولذوي الهمم، وذلك بهدف توطين علوم التكنولوجيا وصناعتها في مصر وسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات علوم البيانات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الإلكتروني، وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

برامج كليات جامعة مصر للمعلوماتية:

- كلية علوم الحاسب والمعلومات:

الأمن السيبراني. الجرافيكس وبرمجة الألعاب الإلكترونية. الذكاء الاصطناعي. علوم وهندسة البيانات. هندسة البرمجيات.

علوم الحاسب.

- كلية الهندسة:

الإلكترونيات والاتصالات هندسة الحاسب. الهندسة الصناعية. هندسة الميكاترونيكس.

- كلية تكنولوجيا الأعمال:

تحليل الأعمال. إدارة تكنولوجيا الأعمال. التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي. ريادة الأعمال والإبداع. التمويل. المحاسبة.

- كلية الفنون الرقمية والتصميم:

فنون تصميم التفاعل. فنون الرسوم المتحركة. تصميم الألعاب الإلكترونية. فنون الوسائط الحديثة. تصميم الجرافيك والوسائط. تصميم تجربة المستخدم.