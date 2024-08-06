الجارديان: بريطانيا تعلق تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلى

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن هناك تقارير تفيد بأن المملكة المتحدة علقت طلبات الحصول على تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، وذلك فى انتظار استكمال مراجعة حكومية أوسع نطاقا للقضية.

وبحسب الجارديان، تقول التقارير إن المصدرين الذين يسعون للحصول على تراخيص لبيع الأسلحة يتلقون رسائل من وزارة الأعمال والتجارة، تفيد بأن الطلبات معلقة وفي انتظار المراجعة.

وأصرت مصادر في الحكومة البريطانية على أن هذا لا يمثل تغييرا في السياسة وربما يكون مجرد إجراءات إدارية.

ولم يتم تحديد موعد محدد لاستكمال مراجعة مخاطر بيع الأسلحة لإسرائيل في ضوء مزاعم انتهاك القانون الإنساني في الصراع في غزة.

وقد أصبحت المهمة أكثر تعقيداً بسبب رغبة الوزراء في التمييز بين الأسلحة التي تباع لإسرائيل لأغراض دفاعية وتلك التى تباع لأغراض هجومية لاستخدامها فى غزة.