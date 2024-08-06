4 دول تصدر تحذيرات أمنية لمواطنيها فى بريطانيا بسبب شغب اليمين المتطرف

كتبت نهال أبو السعود

أصدرت عدة دول تحذيرات أمنية لمواطنيها في المملكة المتحدة بسبب الاحتجاجات وأعمال الشغب المناهضة للهجرة التي اشعلتها حادث ساوثبورت الذي راح ضحيته 3 فتيات صغيرات.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، أرسلت نيجيريا وماليزيا وأستراليا وإندونيسيا تنبيهات، ونصحت مواطنيها المقيمين في المملكة المتحدة أو الزائرين لها بالابتعاد عن أعمال الشغب في بريطانيا.

أصبحت أستراليا واحدة من أربع دول أصدرت تحذيرًا لمواطنيها المسافرين إلى المملكة المتحدة بعد أيام من أعمال الشغب العنيفة التي يقوم بها اليمين المتطرف في البلاد، ونصحت المسافرين بـ "تجنب المناطق التي تحدث فيها الاحتجاجات بسبب احتمالية الاضطرابات والعنف" وحثت الناس على "مراقبة وسائل الإعلام للحصول على المعلومات والتحديثات".

كما ذكر تحذير سفر صادر عن وزارة الخارجية النيجيرية، ومقرها العاصمة أبوجا، أن هناك "خطرًا متزايدًا للعنف والاضطراب الناجم عن أعمال الشغب الأخيرة في المملكة المتحدة"، مشيرة إلى أن "العنف اتخذ أبعادًا خطيرة"، وقالت: "كانت المظاهرات التي نظمها اليمين المتطرف والمجموعات البرلمانية الأخرى في أجزاء من المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة كبيرة، وفي بعض الحالات غير منضبطة".

كما نشرت المفوضية العليا الماليزية في لندن رسالة على الإنترنت جاء فيها: "نحث الماليزيين المقيمين في المملكة المتحدة أو المسافرين إليها على البقاء بعيدًا عن مناطق الاحتجاج، والبقاء يقظين واتباع آخر التحديثات والإرشادات المقدمة من السلطات المحلية" كما شجعت الأشخاص على التسجيل لديها "لتلقي المعلومات والمساعدة في الوقت المناسب".

كما أصدرت السفارة الإندونيسية فى لندن تحذيرًا، نصحت فيه مواطنيها في المملكة المتحدة بتجنب الحشود الكبيرة وزيادة يقظتهم.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على ما لا يقل عن 400 شخص بعد أعمال شغب يمينية متطرفة هزت ليفربول وبريستول ومانشستر وهال وبلفاست وستوك ومدن أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.