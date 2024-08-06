البحث العلمى تعلن اليوم أسماء الفائزين بجوائز الدولة 2023

كتب ـ محمد صبحى

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للمشاركة على هامش الدورة 181 لمجلس الأكاديمية بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية ونائب رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضاء المجلس حضورياً أو من خلال تطبيق زووم، وذلك بقاعة مجلس الأكاديمة– الدور الثالث بمبني أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (101 شارع قصر العيني)؛ لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2023 (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية).

كما سيتم الإعلان عن جوائز الرواد، وجوائز المـــرأة التقديرية والتشجيعية لعام 2023 ، والتي تمنحهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنوياً، وسيتم أيضاً الإعلان عن أسماء السادة الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2023 .