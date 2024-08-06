الأسواق الأوروبية تتجاوز حالة الذعر العالمى وتبدأ بتعاملات إيجابية

أ ش أ

تجاوز سوق التداول الأوروبي حالة الذعر العالمي، مفتتحًا تعاملاته اليوم (الثلاثاء) بشكل إيجابي؛ بالتزامن مع بدء البورصات الإقليمية وجميع القطاعات في المنطقة الخضراء.

وشهد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي ارتفاعًا بنسبة 0.76% عقب انخفاض حاد شهده أمس بنسبة 3.5%، وقادت أسهم السفر والترفيه المكاسب وكانت أعلى بنسبة 1.67%، كما حققت البنوك وأسهم التكنولوجيا مكاسب واستردت بعض خسائر أمس الإثنين، وفقا لما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية المختصة في الشؤون الاقتصادية.



وسجلت المؤشرات الإقليمية الرئيسية أداءً إيجابيًا أيضًا، حيث أضاف مؤشر "فوتسي 100" البريطاني 0.55% وارتفع مؤشر "كاك40" الفرنسي بنسبة 0.18%، وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.58%.



ومن المقرر أن تصدر مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الأسواق العالمية يبدو أنها ستتخلص من حالة الذعر وتسعى للانتعاش حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 في التعاملات الليلية، في حين انتعشت الأسهم اليابانية بشكل حاد بين عشية وضحاها بعد أن انخفض مؤشر نيكاي 225 ومؤشر توبكس بأكثر من 12% في الجلسة السابقة.



وذكرت مصادر إعلامية أن هناك 3 مخاوف في نفس الوقت لدفع الأسواق إلى حالة من الانهيار كما حدث أمس الإثنين، وهي المخاوف المتزايدة بشأن الركود، والقلق من فشل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التصرف بسرعة كافية، والاعتقاد بأن الرهانات الكبيرة على الذكاء الاصطناعي قد لا تؤتي ثمارها.