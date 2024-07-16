أسهم أوروبا تنخفض عقب توقعات الفيدرالى الأمريكى بخفض أسعار الفائدة

واشنطن (أ ش أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية فى بداية التداولات اليوم الثلاثاء، وسط تقيم المستثمرين للتوقعات الاقتصادية والسياسية فى المنطقة وخارجها عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة سبتمبر المقبل.

وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4% بسبب خسائر أسهم التعدين التي تراجعت بنسبة 1.72%، وفق بيانات شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية المختصة في الشؤون المالية والاقتصادية

وهوى أسهم بيت الأزياء الألماني هوجو بوس، بأكثر من 10% بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لمبيعات العام بأكمله وسط استمرار التحديات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية؛ كما انخفض سهم بربرى بنسبة 3.3% بعد يوم من إصدار تحذير بشأن الأرباح بسبب ضعف الطلب على السلع الفاخرة.

وانخفض سهم سويد بنك السويدي بنسبة 1.25% بعد أن أعلن انخفاض صافي أرباح الربع الثاني من العام الجارى، وزاد من خسائر الأسهم الأوروبية تراجع أسهم "ريو تينتو" المدرجة في لندن بنسبة 2.2% بعد أن أعلنت شركة التعدين العالمية العملاقة عن شحنات أقل من التقديرات لخام الحديد في الربع الثاني لعام 2024.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن تركيز الأسواق كان على التطورات السياسية في الولايات المتحدة إذ يقيم المستثمرون تأثير إمكانية فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بولاية ثانية لرئاسة الولايات المتحدة.