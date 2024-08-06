ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة لـ 39.653 شهيدا و91.535 مصابا

رام الله (أ ش أ)

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 39,653 شهيدًا، و91,535 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" عن المصادر قولها : إن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 30 شهيدًا و66 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفى سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال منذ يوم أمسِ وحتّى صباح اليوم الثلاثاء (16) مواطنًا على الأقل من الضفة الغربية، من بينهم جريح، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني - في بيان مشترك - بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، بيت لحم، طوباس، رام الله، جنين، نابلس، أريحا، وقلقيلية.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والقتل العمد، وتدمير البنى التحتية.

يشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بلغت أكثر من (9970) معتقلا، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

