إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2023

كتب محمد صبحى

فاروق الباز ومحمود هاشم يحصدان جائزة النيل



61 عالمًا يحصدون جوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية



أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رَقَم 181، منذ قليل برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس حضوريًا أو من خلال تطبيق زووم، أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) لعام 2023، وقال الدكتور محمد أيمن عاشور خلال مجلس الأكاديمية منذ قليل، إن هذا اليوم يعد من أبرز الأحداث العلمية المهمة ويوم ينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين في مصر بعد عيد العلم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي راعى العلم والعلماء، وهو بمثابة تكريم من الدولة وتقديرًا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة واقتصاد المعرفة.



وأوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 55 جائزة منحت لـ61 فائزًا وتتراوح قيمة الجائزة من 500 ألف جنيه (النيل) حتى 50 ألف جنيه (التشجيعية)، وميداليات ذهبية (حوالي 165 جراما وأخرى فضية، وقد فاز الدكتور فاروق الباز، أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومي للبحوث، والدكتور محمود هاشم أستاذ متفرغ بالمعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة بجائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة وحجبت جائزة النيل للعلوم، أما جوائز الدولة التقديرية فبلغ عدد الجوائز الممنوحة 7 جوائز وحجبت 3 جوائز، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق فقد منحت لـ 7 فائزين، أما جوائز الدولة التشجيعية منحت منها 40 جائزة لعدد 45 فائزًا من شباب الباحثين المصريين.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه تقدم لجوائز الدولة وجوائز الأكاديمية (الرواد والمرأة التقديرية والتشجيعية) 439 متقدمًا، وقد كان للمركز القومي للبحوث النصيب الأكبر من الجوائز حيث حصل على 12 جائزة، وجاءت جامعة القاهرة في المركز الثاني بعدد 11 جوائز، وفي المركز الثالث جامعة الزقازيق بحصولها على 8 جوائز، ويليها جامعة المنصورة بمجموع 7 جوائز، ثم جامعة عين شمس التي حصلت على 6 جوائز، يليها جامعة الأزهر التي حصلت على 4 جوائز، ثم جامعة الإسكندرية حصلت علي 3 جوائز، وقد حصلت كل من جامعة سوهاج وكفر الشيخ وأسيوط والمنيا وجنوب الوادي على جائزتين، وتساوت الجامعات والمراكز البحثية التالية: جامعة المنوفية، بنها، قناة السويس، الأقصر، مدينة السادات، الجامعة الألمانية بالقاهرة، المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ومركز البحوث وتطوير الفلزات، هيئة الطاقة الذرية ومعهد بحوث البِترول ومركز البحوث الزراعية كلا منهم قد حصل على جائزة واحدة متنوعة ما بين جوائز النيل، والتقديرية والتفوق والتشجيعية والرواد والمرأة.



وأشارت الدكتورة جينا الفقي إلي أنه بالرغم من أن نسبة المتقدمين هذا العام أقل من العام الماضي إلا أن نسبة الفائزين بالنسبة للمتقدمين لجوائز الدولة قد زادت هذا العام بنسبة 4% بالمقارنة بالعام الماضي.



وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة فاطمة سمير، المشرف على إدارة الجوائز والحوافز بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه شارك في تقييم ملفات المتقدمين لجوائز الدولة هذا العام 21 لجنة بإجمالي عدد أعضاء 140 عضوًا من خيرة علماء مصر في جميع التخصصات من الجامعات والمراكز البحثية واجتمعت اللجان أكثر من 88 اجتماعًا بإجمالي عدد 172 ساعة، بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات التي تمت عبر الإنترنت.



ولمعرفة الأسماء كاملة للحاصلين على جوائز الدولة هذا العام يرجى زيارة موقع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg