إصابة طالبة فى الغربية بحروق شديدة قبل إعلان نجاحها بالثانوية العامة بـ85%

الغربية مصطفى عادل

تسبب الخوف والهلع من نتيجة الثانوية العامة فى احتراق طالبة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية ، وذلك خوفا من حصولها على مجموع ضعيف بنتيجة امتحانات الثانوية العامة.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن الطالبة "ع.ر" ابنة قرية قصر بغداد، مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، والتي اشتعلت بها النيران أمس الاثنين، قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة، حصلت على مجموع 85%، شعبة علمى علوم.

وأوضح المصدر المسئول لـ اليوم السابع أن الطالبة تتواجد حالياً بمستشفى كفر الزيات لتلقي العلاج، إثر اصابتها بحروق شديدة بنسبة 90%

من جانبه كشف مصدر امنى مسئول، أن الطالبة اشتعلت بها النيران داخل المنزل، خوفا من نتيجة الثانوية العامة، مؤكدا أن الطالبة تم سؤالها في المحضر، موضحاً أنها تخضع للرعاية الطبية بالمستشفي.

وكانت طالبة بالصف الثالث الثانوي بقرية قصر بغداد مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، اشتعلت بها النيران قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة، وتم نقلها لمستشفي حروق كفر الزيات لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوصول طالبة لمستشفي حروق كفر الزيات، مصابة بحروق من الدرجات الثالثة بنسبة 90%، وبالفحص تبين اشتعال النيران بها باستخدام مادة سريعة الاشتعال قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة، خوفاً من النتيجة، وتم وضعها تحت الملاحظة بالمستشفي لخطورة حالتها الصحية.