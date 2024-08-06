اليوم السابع
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أوتشا: إسرائيل مستمرة في قتل وتشريد الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 09:52 م
أوتشا: إسرائيل مستمرة في قتل وتشريد الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية أوتشا
أحمد علوى

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أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن القصف والأعمال العدائية تستمر في قتل الفلسطينيين وإصابتهم وتشريدهم، وتدمير البنية التحتية.

وذكر المكتب الأممي، أنه خلال الـ 48 ساعة الماضية، تعرضت 3 مدارس تؤوي نازحين في غزة للقصف، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

وأشار نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مع استمرار العنف، داعياً جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك السماح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق أكثر أماناً.

وأضاف أن الشركاء في المجال الإنساني يبلغون عن ارتفاع في مستويات سوء التغذية بين الأطفال في شمال غزة الشهر الماضي.







الامم المتحدة

اسرائيل

فلسطين

غزة

الاحتلال




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