أمين عام الأمم المتحدة يحث جميع الأطراف فى بنجلاديش على ضبط النفس

كتبت: هند المغربي

أعرب أنطوينو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة عن الأسف للخسائر الإضافية في الأرواح خلال الاحتجاجات التي اندلعت في بنجلاديش الأسبوع الماضي، وحث الأمين العام جميع الأطراف على الهدوء وضبط النفس، مؤكدا على أهمية الانتقال السلمي والمنظم والديمقراطي.

وفي بيان أعلنه نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، قال الأمين العام إنه يواصل متابعة التطورات في البلاد عن كثب، بما فيها إعلان رئيس هيئة أركان الجيش بشأن استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وخطط تشكيل حكومة مؤقتة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن كامل تضامنه مع شعب بنجلاديش، داعيا إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وجدد التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل ونزيه وشفاف في جميع أعمال العنف.