وزير قطاع الأعمال يستقبل سفيرة البحرين بالقاهرة لبحث مجالات التعاون وفرص الاستثمار

كتب عبد الحليم سالم

استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

‎واستهل المهندس محمد شيمي اللقاء بالترحيب بسفيرة البحرين مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، والحرص على تنمية مسارات التعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي، وفتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي وتعزيز الشراكات الاستثمارية.



‎وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل التعاون المشترك بين شركات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات البحرينية في العديد من المجالات ومنها صناعة البتروكيماويات والتعدين. واستعرض المهندس محمد شيمي العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة ومجالات الشراكة المتاحة في مجالات عمل الشركات التابعة، وعدد من مشروعات التطوير والتوسعات الجارية في القطاعات الصناعية والإنتاجية.



‎ومن جانبها، أعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، عن اعتزازها بالعلاقات الوطيدة والأخوية بين البلدين وما تشهده من تطور ونماء على مختلف الأصعدة، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، مشيرة إلى اهتمام العديد من المستثمرين البحرينيين بالفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.