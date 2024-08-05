وزير العمل: حريصون على تطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر

كتبت آية دعبس

شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الوزارة المختلفة، واعضاء فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من العاملين بـ وزارة الخارجية، بواقع 61 موظف، حول الإسعافات الاولية ودور فرق التدخل، والمنعقدة على مدار 5 أيام متتالية.. تناول التدريب سلسلة من المحاضرات فى إطار برنامج الاسعافات الاولية، و يتميز البرنامج بأنه تفاعليا و يشمل الجانب النظرى و العملى، كما جرى الرد على كافة الإستفسارات المقدمة من الحضور، ووضع خطة مستقبلية لمهام كل مجموعة من المجموعات المشكلة لمواجهة أى ازمة طارئة، وكيفية آداء كل فرد لمهامه داخل فريق العمل.



وزير العمل يشهد الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الوزارة المختلفة

نظمت البرنامج التدريبى ،الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة برئاسة امال عبد الموجود ،و الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة المهندس نهاد عبد المعطي عبد الله، كبرنامج تدريبي بمشاركة أعضاء فريق الإخلاء والازمات بديوان الوزارة و فريق الاسعافات الاولية ، بالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ،وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بشان رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث ،وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر ،وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات المفاجأة ،حيث أكد الوزير على أهمية التوعية والإرشاد ،مشددا على تكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة ،التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.

وأوضحت الوزارة فى بيان : حاضر فى البرنامج التدريبى الدكتور حسن سمير استشاري امراض الجلدية و التجميل و الاسعافات الاولية و مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة البترول ، بمشاركة أعضاء من مكتب الوزير ، والإدارة العامة للأمن ، وصندوق إعانات الطوارئ للعمال ، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ، والإدارة المركزية للموارد البشرية ، والإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية ، والإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ، والإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، والإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية ، والإدارة العامة للشؤون القانونية ، والإدارة المركزية للتدريب المهنى ، وإدارة التعاقدات .. تضمنت فعاليات البرنامج ، محاضرات علمية ، وعروض تقديمية وتدريبات عملية ، وذلك فى ضوء جهود الإدارة العامة للأزمات والتى تختص بتهيئة كافة قطاعات الوزارة لمواجهة الأحداث الطارئة والكوارث ومحاولة إيجاد السبل المؤدية لحلها لتحقيق الإستقرار فى بيئة العمل ، بالتعاون والتنسيق مع باقى الإدارات ، فى آداء مهامها المنوطة بها طبقاً لمفهوم اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.