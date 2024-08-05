وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة للصحة النفسية

كتب وليد عبد السلام

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بوضع تصور لتطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية، والتي تقع على مساحة 170 فدان ، لتصبح أول مدينة طبية متكاملة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمسنين.

جاء ذلك خلال جولة الوزير الميدانية على مستشفى الخانكة للصحة النفسية، اليوم الإثنين، يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وذلك في إطار حرص الوزير على متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفى بعد تطويرها ستشمل جميع الخدمات العلاجية والوقائية وعلاج الأورام إلى جانب خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان ، بسعة إجمالية ١٨٠٠ سرير ، منهم ٣٠٠ سرير للخدمات العلاجية والوقائية ، و٢ معجل خطي لعلاج الأورام ، إضافة إلى ١٥٠٠ سرير لخدمات الصحة النفسية.

أشار " عبد الغفار " أن الوزير بدأ جولته بتفقد مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى والتي تضم (عيادات نفسية كبار، ونفسية أطفال) للتأكد من توافر الأطقم الطبية، وانتظام العمل، لافتاً إلى أن العيادات تستقبل حوالي 300 متردد يومياً.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد الصيدلية الرئيسية للمستشفى، حيث راجع منظومة صرف الأدوية وتوافرها، وتم رصد نقص بعدد من الأدوية، حيث تواصل الوزير فورياً مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتوفير تلك الأدوية اللازمة للمرضى، موجهاً المسؤولين بالمستشفى بمتابعة الأمر مع الهيئة وتوفير نواقص الأدوية.



وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير راجع انتظام الصيادلة بالمستشفى والتي تضم صيدلية رئيسية وصيدليات داخل الأقسام، والتأكد من توافر القوى البشرية الكافية للعمل حيث يبلغ عدد الصيادلة بالمستشفى 25 صيدلي.



وأشار "عبدالغفار " إلى أن الوزير تفقد أحد المباني تحت الإنشاء والذي يقع على مساحة 1400 متر مربع ويتكون من 3 أدوار، ويضم (عيادات خارجية، مبنى إداري، سكن للأطباء)، لافتاً إلى توجيه الوزير بدراسة إنشاء مستشفى طوارئ لتقديم كافة الخدمات الطبية المتقدمة للمرضى دون الحاجة لنقلهم للمستشفيات المحيطة.



وقال "عبدالغفار" إن الوزير تفقد وحدة خفض الضرر وغرف الملاحظة، وقسم 7 مودعين، وقسم 32 حريم، وغرف العلاج بالصدمات الكهربائية، وقسم علاج الإدمان.

ولفت "عبدالغفار " إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ ١٤٠٠ سرير، موضحاً أن المستشفى تضم عدد من العيادات التي تخدم المرضى بالقسم الداخلي ، مثل عيادة الأسنان ، ووحدة تركيبات الأسنان ، وعيادة الباطنة ، وعيادة الجلدية ، والجراحة ، والعظام ، والرمد ، والأنف والأذن.

ونوه "الغفار" أن المستشفى تقدم عدداً من الخدمات للمرضى من خارج المستشفى لتضم عيادات (إدمان، نفسية، خفض الضرر، فيروسات، طب المجتمع، كشف إثبات الاعاقة لمرضى الاعاقة الذهنية والتوحد)، فضلاً عن خدمات الأشعة العادية والسونار ورسم القلب، بالإضافة إلى خدمات وحدة تنظيم إيقاع المخ.

وأكد "عبدالغفار" أن الوزير حرص على التحدث مع المرضى المترددين على العيادات والمتواجدين بغرف الملاحظة وقسم علاج الإدمان، والاستماع لمطالبهم ووجه بالعمل على تنفيذها.