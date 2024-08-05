وزير الزراعة يستقبل السفير المصري بالكويت لبحث سبل التعاون بين البلدين

كتبت أسماء نصار

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، في اطار الاعداد للجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء على اهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وترحيب وزارة الزراعة بتفعيل التعاون الزراعي ودعم الاستثمار الزراعي الكويتي في مصر في ظل المناخ الاستثماري الايجابي الذي تشهده مصر حاليا.

ووجه فاروق الدعوة لعدد من المسثمرين والمسئولين الكويتيين لزيارة المشروعات القومية الزراعية العملاقة، التي تم اقامتها بجمهورية مصر العربية.

من جانبه اكد السفير اسامة شلتوت على اهتمام المستثمرين الكويتيين بتوسيع الاستثمارات بمصر في ظل ما تشهده الدولة حاليا من مناخ جاذب للاستثمار.

وبحث اللقاء عددا من الموضوعات من بينها: زيادة الاستثمارات الزراعية الكويتية في مصر في المشروعات القومية والاهتمام بمشروعات التصنيع الزراعي والاستزراع السمكي، زيادة الصادرات الزراعية والبيطرية المصرية الى الكويت في ظل ما تشهده المنتجات الزراعية المصرية من جودة واشادة من جميع دول العالم.



كما تم ايضا استعراض سبل التعاون بين البلدين في مجالات المشروعات الزراعية ومشروعات الامن الغذائي في افريقيا، فضلا عن امكانية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية والسمكية وذلك خلال اللجنة العليا المرتقبة لتعزيز التعاون في هذا القطاع الهام.