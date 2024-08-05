وزيرة التنمية المحلية تستقبل رئيس أمانة التحالف الوطنى للعمل الأهلى لبحث التعاون

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من محمود فؤاد عضو المكتب التنفيذي للتحالف وممثل جمعية الأورمان وحاتم متولي عضو اللجنة التأسيسية للتحالف، وعضو مؤسس في "حياة كريمة" وعمرو مجدي عضو الأمانة الفنية للتحالف.

وفي بداية اللقاء، حرصت السفيرة نبيلة مكرم على تقديم التهنئة للدكتورة منال عوض على توليها مسئولية وزارة التنمية المحلية كأول سيدة مصرية تتولى هذا المنصب منذ نشأة الوزارة ، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة في ظل الدور المهم والمحوري الذى تؤديه الوزارة على أرض المحافظات .

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تقديرها لزيارة السفيرة نبيلة مكرم ووفد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، مشيدة بالدور المهم والكبير الذى يقوم به التحالف الوطنى على أرض محافظات الجمهورية في ظل ما يجمعه من مؤسسات للعمل الأهلى والمجتمع المدنى فى مصر وذلك لدعم ومساعدة الأسر والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وتوفير الخدمات الأساسية لهم بالإضافة للدور المحوري الذى يلعبه التحالف خلال الفترة الأخيرة في دعم الأشقاء في السودان وفلسطين .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم والتنسيق المطلوب مع التحالف الوطنى خلال جهوده على أرض المحافظات للمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين.

وخلال اللقاء استعرضت السفيرة نبيلة مكرم الجهود التي قام بها التحالف الوطنى على مدار العامين ونصف السابقين منذ إنطلاقه بتوجيهات من القيادة السياسية وذلك على مستوي القرى والمراكز بكافة محافظات الجمهورية سواء فيما يخص المساعدات الغذائية والقوافل الطبية والعلاجية في جميع التخصصات وصرف العلاج بالمجان للمستحقين، والتدخلات العاجلة والمساعدات الإنسانية التى يتم تقديمها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في عدد من المحافظات فى حالات الطوارئ .

كما قدمت رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي الشكر لوزارة التنمية المحلية على الدعم الذى يتم تقديمه لفرق عمل التحالف وتسهيل الجهود التي يقوم بها في مختلف المحافظات ، مشيرة إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يقوم بتقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع المصرى من الأطفال والشباب وكبار السن عبر مبادرات ومساعدات متعددة ومختلفة في كافة المجالات .

كما استعرضت السفيرة نبيلة مكرم الموقف التنفيذي لمبادرة " ايد واحدة " التي أطلقها التحالف بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الشريكة والتي تعد مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات الجمهورية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين الظروف المعيشية لسكان القرى وتنظيم القوافل الصحية لتقديم الدعم الصحى للأسر المستهدفة ، مشيرة إلى أن تلك المبادرة لاقت استجابة واسعة من المجتمع المدنى والمتطوعين كما تتعاون المحافظات في تقديم الدعم والمساعدة المطلوبة لنجاح تلك المبادرة .

وشهد الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي على أرض المحافظات نظراً للدور المهم الذى يلعبه التحالف في عملية التنمية التي تشهدها الدولة المصرية في كافة ربوع الجمهورية واستكمالاً للتعاون القائم بين الجانبين في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطنى وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بتوفير حياة كريمة للمواطنين في جميع المحافظات وتعزيز التكامل بين جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى والعمل الأهلى والجمعيات الأهلية لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة الفعالة في تنمية المجتمعات المحلية وتلبية احتياجاتها .