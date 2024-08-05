وزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون المشترك مع المدير الإقليمي لـ"الهابيتات"

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين الدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وأحمد رزق مدير مكتب "الهابيتات" بالقاهرة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مشيدة بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الوزارة والبرنامج فى العديد من المشروعات التنموية بالمحافظات.

ومن جانبها قدمت الدكتورة رانيا هداية التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة توليها منصب وزير التنمية المحلية فى الحكومة الجديدة، وثقة القيادة السياسية فى اختيارها كأول امرأة تتولى هذا المنصب فى تاريخ الوزارة، معربة عن خالص أمنياتها لسيادتها بدوام التوفيق والسداد واستكمال النجاحات التى حققتها خلال توليها منصب محافظ دمياط منذ عام 2018، وحتى اختيارها وزيرة للتنمية المحلية.

وشهد اللقاء استعراض التحضيرات الجارية والتنسيق بين الجانبين بالتعاون مع وزارة الإسكان وباقى الوزارات والجهات المعنية بالدولة لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ12 "WUF12"، خلال شهر نوفمبر القادم، والذى تنظمه مصر بالتعاون مع "الهابيتات"، والذى يعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، وستكون مصر أول بلد أفريقى يقوم باستضافة المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الحكومة المصرية على توفير كل سبل نجاح المنتدى وخروجه بصورة مشرفة لمصر والأمم المتحدة من حيث التنظيم والفاعليات والأنشطة والجلسات والموضوعات التى سيتم مناقشتها والجوانب الثقافية والسياحية، مشيرة إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لكافة التطورات الخاصة باجراءات استضافة مصر للمنتدى القادم عبر اجتماعات دورية مع السادة الوزراء والجهات المعنية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل جاهدة مع وزارة الإسكان فى إطار التحضيرات الجارية للترويج للمنتدى الحضرى العالمي، ووضع خطة عمل لإشراك المحافظات المصرية فى الفاعليات المختلفة التى سيتم تنظيمها والترويج للملفات والقضايا التى سيتم مناقشتها فيما يخصّ التحديات التى تواجه المدن وعلى رأسها التغيرات المناخية وأهمية الشراكات لمواجهة تلك التحديات على مستوى المدن وإشراك المستويات المحلية وكذا عرض النجاحات التى حققتها مصر فى مجال التنمية الحضرية والعمرانية وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن والعمل على توطين اهداف التنمية الحضرية.

ومن جانبها عرضت الدكتورة رانيا هداية لعدد من الاجراءات التى قام بها برنامج الأمم المتحدة "الهابيتات " فيما يخص استضافة مصر للدورة القادمة للمنتدى الحضرى العالمي، مشيدة بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية فيما يخص الاستعدادات الجارية والتنسيق بين الجانبين لاستضافة المنتدى.

كما أعربت المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، عن تقدير البرنامج لجهود وزارتى التنمية المحلية والإسكان فى هذا الملف المهم والتنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية باستضافة هذا الحدث الدولي، معربة عن ثقة برنامج الأمم المتحدة فى قدرات وإمكانيات الدولة المصرية فى أن تكون الدورة المقبلة للمنتدى الحضرى العالمى من أفضل الاستضافات التى تم تنظيمها خلال السنوات الماضية وخروجه بصورة تليق بمصر والأمم المتحدة.

كما شهد اللقاء كذلك استعراض عدد من ملفات ومجالات التعاون المشترك بين الجانبين ومن بينها تنفيذ مشروع دعم التنمية الحضرية بمدينة دهب بمحافظ جنوب سيناء، ومشروع التخطيط الحضرى والبنية التحتية فى المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجاً بمحافظتى قنا ودمياط وكذا مشروع الأداة الذكية للمخلفات البلدية الصلبة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على اهمية الشراكة القائمة بين الوزارة وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بما يدعم تحسين الوصول إلى الخدمات المحلية وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية بصورة أفضل للمجتمعات ودعم الادارة المحلية على مستوى المدن وبناء ورفع قدرات العاملين.