وزارة الرى: 95.27% نسبة حسم الشكاوى من 2021 حتى 2024

كتبت ـ أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

أوضح التقرير، أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر مايو 2024 بلغت (95.27٪، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة (2370) شكوي وطلبا واستغاثة خلال شهر يوليو 2024 .

تأتى محافظات البحيرة والدقهلية وبنى سويف وكفر الشيخ على رأس المحافظات التى حسم الشكاوى بها.

فى محافظة البحيرة، تم التعامل الناجز مع شكوي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتضرر من نقص مياه الرى بقريه السرب وتراكم المخلفات بالمجري المائي، حيث قامت أجهزة الرى بالمحافظة بسرعة اتخاذ اللازم والمعاينة على الطبيعة، حيث تبين أن الشكوي تقع على مسقه السرو الخصوصية ، وتم إزالة المخلفات مع النقل الفوري لناتج التشغيل وتوصيل المياه لجميع الزمامات المنتفعة من المسقى .

وفي محافظة الدقهلية .. تم حسم شكوى واردة تتعلق بتضرر أهالي قرية القاسمي من وجود حيوانات نافقه ملقاة في ترعة الشعالة، حيث قامت الإدارة العامة لري جنوب الدقهلية بتطهير الترعة وحسم الشكوي في حينه.

وفي محافظة كفر الشيخ .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية بالتضرر من وجود مخلفات بترعة القصابي بنطاق عزبة شهاب الدين، حيث تم على الفور الدفع بالحفارات وتطهير الترعة والمياه بها بحاله حسنه .

وفي محافظة بني سويف .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة تشير لتضرر أهالي قرية الكوم الأحمر من تراكم المخلفات في ترعة طحابوش، حيث تم تطهير الترعة ورفع نواتج التطهيرات وحسم الشكوى .

ووجه سويلم بقيام كل أجهزة الوزارة بالتعامل الجاد والحاسم مع أى شكاوى تتلقاها الوزارة، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.