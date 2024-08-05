نائب محافظ الدقهلية يتابع الأعمال النهائية بمحطة مياه شربين لحل مشكلة الضعف

الدقهلية - شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بالقيام بزيارة ميدانية لمحطة مياه شربين لمتابعة الأعمال النهائية الجارية بالمحطة لحل مشكلة ضعف المياه بمركز شربين وبلقاس وطلخا بحضور كافة الأجهزة المعنية، وذلك بحضور الدكتور عمرو عبدين ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

وأعلن "المحافظ"، أنه سيتم تشغيل المحطة تشغيلا كاملاً وفعليا في الموعد الذي تم الإعلان عنه سابقاً وهو 15 أغسطس الجاري استجابة لمطالب المواطنين ورفع المعاناة عنهم.

ووجه اللواء "مرزوق" بسرعة الانتهاء من الأعمال الفنية وتشغيل المحطة تشغيلا تجريبيا خلال أيام للبدء في التشغيل الفعلي في الموعد المحدد، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهليه، ودار الهندسة استشاري مشروعات حياه كريمة بشربين.

ومن جانبه، صرح "نائب المحافظ" أنه تم مراجعة كافة الإجراءات والأعمال المتبقية بالمحطة وتم التأكد من التزام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بالتشغيل الفعلي في منتصف أغسطس لحل مشكلة ضعف المياه بمركز شربين وأجزاء من مركز بلقاس وطلخا.

وقال "العدل" إن محافظ الدقهلية يتابع الأعمال النهائية الجارية بمحطة مياه شربين لحظة بلحظة لحل مشكلة ضعف المياه، ورفع المعاناة عن المواطنين ويتابع الأعمال مع كافة الجهات المعنية بكل دقه.