ممثل الصحة العالمية: مصر من أوائل الدول فى تطبيق معايير مكافحة العدوى

كتبت أمل علام

أشاد الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر فى بيان، بنجاح مصر في العديد من الملفات الصحية حيث تعتبر من أولى الدول التي طبقت معايير منع ومكافحة العدوى IPC في قطاع الرعاية الأولية، وبالدور الكبير الذي تلعبه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة سلامة الخدمات الصحية، والاهتمام برضاء مقدمي الخدمات الصحية بجانب رضاء المرضى، لافتا أن هناك احتياجا حقيقيا للتركيز على إدارة المنشآت الصحية كمحرك أساسي لتحسين الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور جاسر جاد الكريم، مسئول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن الفترة المقبلة ستشهد عددا من الفعاليات والتدريبات المشتركة بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الشهر المقبل والذي يتبنى هذا العام موضوع السلامة التشخيصية كمرتكز أساسي لضمان حصول المريض على ما يحتاجه من رعاية وعلاج، مؤكدا تواصل المنظمة مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز النظم ودعم مقدمي الخدمات الصحية في اتخاذ القرارات الصحيحة واشراك المرضى في جميع مراحل التشخيص.

جاء ذلك خلال اجتماعا مشتركا عقدته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مع وفد منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث التعاون المشترك في رفع كفاءة الفرق الطبية بمختلف المنشآت الصحية وتأهيلهم لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة، وإرساء ثقافة سلامة المرضى، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ضم وفد منظمة الصحة العالمية كل من: الدكتور عمر أبو العطا، مسئول الطوارئ الصحية، والدكتورة ريهام الأسدي، مستشار الحوكمة الاكلينيكية وسلامة المرضى بالمنظمة، وعدد من المتخصصين من الهيئة والمنظمة.