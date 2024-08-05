بنجلاديش .. الإعلان عن استقالة رئيسة الوزراء على وقع الاحتجاجات

وكالات

أعلن قائد الجيش في بنجلاديش، الاثنين، استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، على وقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

وأشار رئيس أركان الجيش الجنرال وقار الزمان، في كلمة بالتلفزيون الرسمي، إلى أنه سيجري مداولات مع رئيس البلاد لتشكيل "حكومة انتقالية"، داعياً المتظاهرين إلى وقف أعمال العنف، وحثهم على "الثقة في جيش البلاد".

وأكد قائد الجيش في كلمته، أنه "لا حاجة لفرض حظر تجول أو تدابير استثنائية أخرى"، وذلك بينما لا يزال حظر التجول الذي كانت فرضته الحكومة، الأحد، لا يزال سارياً.

واعتبر أن عملية الانتقال السياسي جارية وسيتم تشكيل حكومة مؤقتة. وأكد أن جميع حالات القتل سيتم التحقيق فيها.

وحث المواطنين على الحفاظ على السلام والنظام، مؤكداً أن التعاون، وليس الصراع، هو المفتاح للحفاظ على تقدم الأمة. وناشد الجنرال المحتجين تجنب العنف والعمل معاً للحفاظ على رفاهة البلاد.

كانت تقارير إعلامية أكدت أن رئيسة وزراء بنجلاديش، استقالت من منصبها، الاثنين، في أعقاب الاضطرابات الدامية التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، فيما ذكرت صحف محلية، أن الرئيسة المستقيلة توجهت إلى الهند بمروحية عسكرية.

وأكد مصدر عسكري، استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ومغادرتها البلاد، فيما قال مصدر حكومي لـ"رويترز"، إن حسينة وشقيقتها نقلتا إلى "مأوى آمن" بعيداً عن مقر إقامتها الرسمي.

وذكرت "رويترز" نقلاً عن صحف محلية، أن آلاف المتظاهرين اقتحموا المقر الرسمي لرئيسة وزراء بنجلادش الشيخة حسينة.

وفي وقت سابق الاثنين، هاجم المتظاهرون منزل وزير الداخلية أسد الزمان خان كمال، في دانموندي بدكا، وخربوه. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنزل، وكانت أعمال التخريب مستمرة في الداخل.

وقال وزير القانون والعدل والشؤون القانونية في بنجلاديش، أنيس الحق لـ"رويترز"، "كما ترون فإن الوضع متقلب للغاية. ما يحدث لا أعرفه بنفسي".

وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت في وقت سابق، الاثنين، عن مساعد كبير لرئيسة وزراء بنجلاديش، أن استقالتها "احتمال وارد" بعد أيام من الاضطرابات الدامية في البلاد.