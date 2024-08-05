مدير "الرياضة" بالقليوبية يحيل العاملين بـ4 مراكز شباب للتحقيق لتغيبهم عن العمل

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد الدكتور وليد فرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم، 7 مراكز شباب بإدارة بنها وطوخ، وذلك خلال جولة المتابعة المفاجئة للتفتيش على مراكز الشباب وفقا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة، بالمتابعة المكثفة للهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على انضباط العمل، للتأكيد على تنفيذ البرامج والأنشطة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة.

وتضمنت الجولة متابعة 5 مراكز شباب بإدارة بنها وهى "مراكز الإصلاح الزراعى، ميت عاصم ، كفر الحصة ، فرسيس وكفر فرسيس"، وفى إدارة طوخ تم متابعة مركز شباب الحدادين وكفر علوان، وتبين خلال المتابعة وجود مراكز الإصلاح الزراعى وميت عاصم ببنها ومركز شباب الحدادين بطوخ مفتوحين مع تواجد العاملين خلال الفترة المسائية وممارسة الأنشطة، بينما وجدت 4 مراكز مغلقة وهم "مركز شباب كفر فرسيس، مركز شباب فرسيس، ومركز شباب كفر الحصة بإدارة بنها ومركز شباب كفر علوان بطوخ".

وصرح الدكتور وليد فرماوى، بأنه تم التوجيه الفوري بإحالة المقصرين إلى الشئون القانونية، واتخاذ اللازم فى ضوء اللوائح المنظمة للعمل وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين للتأكيد على عدم تكرار الأخطاء، لضمان قيام مراكز الشباب لتقديم دورها نحو تقديم الخدمات والبرامج والأنشطة وفقا لخطة ورؤية وزارة الشباب والرياضة.

وتأتي تلك الأنشطة والفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور وليد فرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.



جانب من الجولة على مراكز الشباب