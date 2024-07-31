غلق حمام سباحة مركز شباب الدير بالقليوبية وإحالة مركزين آخرين للتحقيق

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، جولاتها للتفتيش والمتابعة لمراكز الشباب، برئاسة الدكتور وليد فرماوى، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، يرافقه الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، حيث تم متابعة 10 مراكز شباب بينهم 3 حمامات سباحة، وتأتى المتابعات وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالمتابعة المكثفة للهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على انضباط العمل، للتأكيد على تنفيذ البرامج والأنشطة، وتكثيف الرقابه على حمامات السباحة للتأكد من الالتزام بعوامل الأمن والسلامة.

تضمنت الجولة التفقدية متابعة مراكز الشباب وحمامات السباحة بإدارات طوخ شبين القناطر الخانكة، وشملت مركزين شباب بإدارة شباب طوخ وهما مركز شباب الدير والذى يوجد به حمام سباحة بنظام حق الانتفاع، ومركز شباب منشية مشتهر، وفى إدارة شبين القناطر تم متابعة 3 مراكز شباب جديدة، وهما مركز شباب الأحراز والذى يوجد به حمام سباحة ومركز شباب كفر الشوبك ومركز شباب العسايلة.

واختتمت الجوله بتفقد 5 مراكز شباب بإدارة الخانكة، وهما مركز شباب كفر عبيان والذى يوجد به حمام سباحة، مركز شباب كفر حمزة، مركز شباب أبو زعبل، مركز شباب سرياقوس، ومركز شباب عزبة عبد الرحمن عبد المغني.

وأسفرت الجولة التفقدية عن غلق حمام سباحة مركز شباب الدير، وذلك نظرا لعدم الالتزام بالضوابط وعوامل الأمن والسلامة والشروط والمعايير الواردة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للغوص والانقاذ، كما تم إحالة العاملين بمركز شباب الدير ومركز شباب كفر حمزة للمسائلة القانونية، وذلك نظرا لوجود المراكز مغلقه أثناء فترات العمل، بينما وجدت المراكز الأخرى مفتوحة مع تواجد العاملين وممارسة الأنشطة.

وصرح الدكتور وليد فرماوى، بأنه تم التوجيه الفورى بإحالة المقصرين إلى الشئون القانونية، واتخاذ اللازم فى ضوء اللوائح المنظمة للعمل وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين للتأكيد على عدم تكرار الأخطاء، لضمان قيام مراكز الشباب لتقديم دورها نحو تقديم الخدمات والبرامج والأنشطة.