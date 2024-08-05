محافظ جنوب سيناء يطالب بسرعة إعداد الدراسات اللازمة لربط المشروعات بالمرافق

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لقاءا موسعا لمناقشه الرؤية المستقبلية للمخطط الاستراتيجي لمدينتي ابو رديس وابو زنيمه اليوم بمكتبه بمدينه شرم الشيخ ، بحضور نائب المحافظ ورئيسا مدينتي ابو زنيمه وابو رديس وعدد من القيادات التنفيذية.

واكد المحافظ على اهميه ايجاد وحده تكامليه لتحقيق هدف واحد وهو التنمية الشاملة المستدامة والتي تعد من اهم اهداف القيادة السياسية ،وذلك من خلال دمج العديد من العناصر ومراعاه تطبيق تدقيق البيانات الحقيقية وتفعيلها والتأكيد على ان البنيه التحتيه هي الاستثمار الحقيقي لمجابهه التحديات من اجل توفير العديد من فرص العمل .

ومن الجدير بالذكر ان مدينتي ابو رديس وابو زنيمه يضمان جامعه حكوميه تضم 14 كليه متنوعه ومجمع طبي ومجمع رياضي على مساحه 100 فدان ومنطقه صناعيه على مساحه 16 كيلو متر مربع وكذا تطوير المناطق المحيطة بالجامعة وحي السلام بابو رديس والحي الاول بابو زنيمه وربط المنطقة الصناعية بالموانئ القريبة من الرصيف البحري بابو زنيمه وميناء الطور البحري مما يوفر فرص استثماريه واعده لما تحمله هذه المنطقة من مقومات كبيرة ( مناجم – محاجر - طرق ومواصلات -مطارات - موانئ ).

كما استعرض المحافظ مع احد المكاتب الاستشارية عبر خاصيه الفيديو كونفرانس المخطط العام لمشروع الجامعة الحكومية بابو رديس كما تم مناقشه توصيل المرافق لحي الجامعة والمناطق المحيطة به،وطالب المحافظ بأهمية الإسراع بإعداد الدراسات اللازمة لربط المشروعات بالمرافق والمخطط العام والرؤية المستقبلية



