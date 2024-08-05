محافظ المنوفية يتفقد مشروعات حياة كريمة ويتابع العمل بملف التصالح فى أشمون

المنوفية - محمود شاكر

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمركز ومدينة أشمون لمتابعة مشروعات "حياة كريمة " بقرية شما، وما يتم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء مشروعات خدمية جديدة لتطوير واجهة قرى الريف المصري وتغيير نمط الحياة الريفية للمواطنين، رافقه خلالها محمد موسى نائب المحافظ ، والمحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، والدكتور محمد فوزى وكيل وزارة الصحة ، والمهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، والمهندس أسامة مدكور رجل الأعمال.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي في ضوء البرامج الزمنية المقررة بالمضي قُدماً في تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق لتحسين جودة الحياة الريفية لأهالينا بالقرى المصرية.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ انتظام سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية، واستفسر عن ألية العمل بالمركز التكنولوجي وحجم نسب الإنجاز بملف التصالح والخطوات والتسهيلات المقدمة لتخفيف العبء علي المواطنين بملف التصالح، موجهاً بتذليل العقبات وسرعة إنهاء اجراءات استخراج شهادة البيانات بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية للعاملين بالمركز التكنولوجي لجهودهم المبذولة ودعماً لهم.

تفقد المحافظ سيراً على الأقدام الجزيرة الوسطى بالشارع الرئيسى بشما ، موجها بضرورة الاهتمام بتطويرها والإعتناء بها والتوسع فى زراعة أشجار " بونسيانا" والمساحات الخضراء للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي، فيما تفقد نقطة إطفاء شما ضمن المشروعات المستهدفة لتقديم خدمات بشكل أفضل لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، وكذا عملية مياه شما الارتوازية واطمئن على ألية إنتظام سير العمل بها للارتقاء بمستوى الخدمات.

كما تفقد محافظ المنوفية مركز طب الأسرة للوقوف على مدى حجم التجهيزات النهائية ، واستمع إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الصحة عن الموقف النهائى وأشار إلى تم الإنتهاء من التجهيزات الطبية وجارى توريد مهمات الفرش الغير طبى وسيتم استلامها غداً ، ووجه المحافظ بسرعة تشغيلها ودخولها الخدمة فوراً أمام المواطنين عقب إستلامها لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين، وخلال تفقده وجه رئيس مركز ومدينة أشمون بشن حملة مكبرة لإزالة كافة الاشغالات بداية من كوبرى النعناعية وحتى طريق شما بهواش استجابة لشكوى الأهالي وتحقيق الصالح العام.

فيما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية محطة مياه المرشحة على مساحة 3 ألاف م2 بطاقة استيعابية 5 ألاف ، حيث اطلع على تقارير المعمل وتفقد غرف التشغيل وفلاتر المياه وطلمبات المرشحة والمعمل الرئيسي وأعمال الخزانات بعد التنقية ، واستمع لشرح تفصيلي عن ألية العمل بالمشروع والقرى المخدومة " شما - ساقية المنقدى"، وأشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم الانتهاء من استلام 6 مشروعات بقطاعات مختلفة بمركزي أشمون والشهداء ضمن حياة كريمة وذلك خلال الأسبوع القادم تمهيداً لدخولهم الخدمة ، مؤكداً علي المتابعة المستمرة لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للوقوف على معدلات نسب الإنجاز وتقديم كافة الإمكانيات والدعم اللوجستي لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر حصول قرية "شما" على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطار مبادرة "القرية الخضراء" ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.

ويستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد الخدمات بمستشفى الليونز للعيون ومجمع التأمين الصحي، كما سيتم تفقد أعمال الرصف بشوارع بورسعيد وعبدالمنعم رياض وعلى ابن أبى طالب والأعمال الإنشائية لمستشفى أشمون الجديدة.