محافظ الغربية يتابع محور النعناعية.. ويشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال

الغربية مصطفى عادل

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استكمال الحائط الساند من الدبش على جسر مصرق جناج بكفر الزيات وأعمال فرد تربة الإحلال على مصرف المردوم بطول 150 مترا بكفر الزيات ضمن الأعمال الجارية بمحور طريق النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء منه وفقاً للجدول الزمني المحدد لما له من أهمية مرورية ومطلباً للمواطنين المترددين على المدينة.

وأكد محافظ الغربية، أن إنشاء محور النعناعية بكفر الزيات سيساهم في إحداث طفرة مرورية بالمدينة لما له من أهمية كأحد المحاور التي تهدف الى تخفيف الضغط على طرق مدينة كفر الزيات الداخلية، وان يكون مخصص أكثر لسيارات النقل الثقيل.