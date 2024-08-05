محافظ الدقهلية يوجه بسرعة تشغيل خط سرفيس داخلى بالسنبلاوين وتوفير 30 سيارة

الدقهلية شريف الديب

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، جولة مفاجئة علي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالسنبلاوين، لمتابعة العمل في ملف التصالح والتقي بالمواطنين، واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه لرئيس المدينة بسرعة حلها .

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، ومحمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، ووجه " المحافظ " لرئيس مدينة السنبلاوين بسرعة الانتهاء من استخراج كافة شهادات البيانات للمتقدمين للتصالح علي مخالفات البناء من أجل الانتهاء من ملف التصالح في أسرع وقت ممكن ورفع المعاناة عن المواطنين.

كما وجه اللواء "مرزوق" بحسن استقبال المواطنين بالمركز التكنولوجي وحل كافة مشاكلهم من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية المختصه ، مشيراً إلي أننا جميعا نعمل من أجل حل مشاكل المواطنين.

ووجه "المحافظ" المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة بسرعة تشغيل خط سرفيس داخلي بمدينة السنبلاوين وتوفير 30 سيارة سرفيس علي الأقل نظراً لكثرة شكاوي المواطنين من مركبة التوك توك من خلال استغلالهم وحدوث اختناق مروري داخل المدينة .

كما وجه اللواء "مرزوق" مدير عام المواقف بسرعة تشغيل خطوط السرفيس الداخلية بالمراكز والمدن والاحياء لرفع المعاناة عن المواطنين ومنع دخول مركبة التوك توك الي المدن والاكتفاء بعملهم داخل القري فقط، وتنظيم الحركة المرورية داخل المدن من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالدقهلية.