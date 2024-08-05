محافظ الأقصر يتفقد المزرعة النموذجية بأرمنت والمجمع الزراعى بالرزيقات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، المزرعة النموذجية في مركز ومدينة أرمنت موجهاً بتذليل كافة العقبات لسرعة تشغيلها، ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وعلي عثمان رئيس مركز أرمنت، والمهندسة إلهام شيباني مديرية الطرق، والمهندس عبد المسيح بولس مدير التخطيط العمراني.

كما تفقد محافظ الأقصر، المجمع الزراعي بقرية الرزيقات قبلي، والذي يضم جمعية زراعية وارشاد زراعي ووحدة بيطرية، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتابع المحافظ عمارات سكن كريم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أشرف على تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، واستمع محافظ الأقصر إلي شرح من علي عثمان رئيس مركز أرمنت، الذي أوضح أن مشروع سكن كريم يضم 6 عمارات بقرية الرزيقات، و10 عمارات بقرية المحاميد بإجمالي 16 عمارة تضم 128 وحدة سكنية، كما وجه بعمل سور من الأشجار يحيط بالعمارات وذلك بهدف تكثيف المساحات الخضراء بالمنطقة وخلق بيئة نظيفة وآمنة.

فيما عقد علي عثمان أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، إجتماعاً لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بالمركز، وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بأرمنت وتسريع العمل بها، حتى يتسنى سرعة الإنتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت لكي يستفيد المواطن من المبادرة الرئاسية، كما وجه رئيس المركز برفع مخلفات الحفر بجميع المواقع أولاً بأول وذلك للمحافظة على حركة السير، وإتخاذ إجراءات التأمين لمواقع الأعمال ووضع العلامات التحذيرية بها، منوهاً إلى تذليل العقبات وسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات.



متابعة المزرعة النموذجية بأرمنت والمجمع الزراعى بالرزيقات قبلى



جولة فى المزرعة النموذجية بأرمنت والمجمع الزراعى بالرزيقات قبلى