تنفيذى الأقصر يوافق على عدة طلبات هامة بالمدن ويرحب بكل أفكار المستثمرين

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (2) لسنة 2024، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبوزيد، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح، والسكرتير المساعد للمحافظة الدكتورة هدى المغربي، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

وفي بداية الجلسة تقدم السكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح، بالتهنئة لمحافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، على ثقة القيادة السياسية في مهام منصبه الجديد كمحافظ للأقصر، كما تقدم بتهنئة مماثلة لنائب المحافظ الدكتور هشام أبوزيد، ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على أهمية العمل وتحقيق انجازات ملموسة للمواطنين خلال الفترة القادمة.

وخلال الجلسة تمت الموافقة على إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعى بناحية مركز إسنا وفقاً لكتب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، كما تمت الموافقة على تشغيل عدد 4 مجمع خدمات حكومية بقرى المركز (السلام – الرياينة – الرزيقات بحرى – المحاميد بحرى) وكذلك عدد 1 مجمع خدمات زراعى بقرية الرياينة ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الخدمية المختصة.

كما تمت الموافقة خلال الجلسة على إطلاق اسم الدكتور محمود أمين على كوبرى السيما بأرمنت الحيط بمدينة أرمنت، والموافقة على طلب أهالى قرية المدامود قبلى بمدينة الزينية بتخصيص قطعة ارض لإنشاء معهد أزهرى بالقرية، والموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 900م2 بحوض الخور بمدينة الزينية لإقامة مدرسة إعدادى بقرية الزينية بحرى بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، كما تمت الموافقة على طلب أهالى مركز الطود بتخصيص قطعة ارض بمساحة 6000 م2 بمركز ومدينة الطود خارج الزمام تجاه حوض الحاجر 23 وذلك لإنشاء معهد ازهرى، كما تمت الموافقة خلال الجلسة على المذكرة الواردة من مديرية الطب البيطرى بخصوص الموافقة على مقترح زيادة قيمة التعويضات المنصرفة وتعديل قيمة المساهمة المحصلة لصالح صندوق التكافل للجزارين.

كما تمت الموافقة خلال الجلسة على اعتماد الإحداثيات لعدد 4 قطع أراضى متبرع بها من بعض المواطنين لإقامة معاهد أزهرية وذلك لرفعها لوزير الزراعة للموافقة عليها ، وذلك بكل من قرية القبلى قامولا (الشيخ عامر) مركز القرنة، وناحية المريس بمركز الطود، وناحية الرزيقات قبلى مركز أرمنت، كما تمت الموافقة خلال الجلسة على المذكرة الواردة من إدارة التخطيط العمرانى بخصوص استكمال إجراءات الاعتماد للمخطط التفصيلى لكل من القرى الآتية :- الشيخ عامر بالقرنة – السلام بأرمنت – الروافعة الغربية بالبياضية..

وتمت الموافقة خلال الجلسة على طلب إحدى شركات استزراع الأراضى والتنمية المستدامة لشراء ثلاثمائة فدان تقريباً الواقعة على الطريق الواصل بين الطريق الصحراوى ومدخل مدينة طيبة القبلى، حيث أكد المحافظ على تشجيع الاستثمار بالمحافظة خلال الفترة القادمة وأنه يتم الترحيب بكافة المستثمرين الجادين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.