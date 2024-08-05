شاهد أنواع القطارات على خطوط السكة الحديد.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تشغل هيئة السكة الحديد أنواعا مختلفة من القطارات والتى تسهم فى نقل الركاب عبر خطوط شبكة السكك الحديدية المختلفة وتقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وسلطت وزارة النقل الضوء على أنواع القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد والخدمات التى تقدمها.

ويعد قطار تالجو من أفخم القطارات العالمية، حيث يتجول بالوجهين البحرى ما بين القاهرة والإسكندرية والقبلى، لتحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب، ومن المقرر زيادة أعداد هذه القطارات الفترة المقبلة.





كما تشغل الهيئة القطارات الروسية التى تعتبر أحدث خدمة فى قطاع نقل الركاب، ومنها المكيف والتهوية، وتعمل القطارات الروسية على الخطوط الرئيسية والفرعية، كخط بحرى "القاهرة- الإسكندرية"، وخط قبلى او الصعيد "القاهرة- السد العالي".

كما تشغل الهيئة قطارات أسبانى "درجة أولى وثانية"، وكذلك القطارات المكيفة "vip"، كما تشغل السكة الحديد قطارات تحيا مصر وهى الأقل سعر على خطوط السكة الحديد.

وتتعدد القطارات التي تشغلها السكة الحديد ما بين قطار مميز "عادي" وتوجد به درجة ثانية، وقطار "مكيف"، به درجتي أولى وثانية، ويكون الحجز مسبقًا بـ15 يومًا، وقطار "النوم" مكيف، وقطارات تحيا مصر ، وقطارات تالجو الفاخرة ، وقطارات VIP، وقطارات الروسى بنوعيتها، وقطارات تهوية ديناميكية.