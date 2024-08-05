اليوم السابع
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الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:18 م
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رئيس هيئة المعارض: شركة ألمانية تسعى لتدشين أكبر معرض لوجستيات في مصر

الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:00 م
رئيس هيئة المعارض: شركة ألمانية تسعى لتدشين أكبر معرض لوجستيات في مصر اللواء شريف المواردي رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات
كتب إسلام سعيد

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 كشف اللواء شريف المواردي رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات ، أن هناك شركة ألمانية عملاقة تواصلت مع الهيئة لتدشين أكبر معرض لوجستيات في مصر ويستهدف ويخاطب قارة أفريقيا وهو المعرض الأضخم في القارة ومقرر تنفيذه عام 2026 .

وأضاف خلال تصريحات خاصة ، أنه سيتم تنظيم المعرض على مساحة 16 ألف متر وسيتم استقطاب رجال الأعمال الكبار من أفريقيا المهتمين بقطاع اللوجستيات والشحن والتفريغ .

وأشار إلي اعتزام شركة تركية كبرى تنظيم معرض ضخم للمعدات الصناعية الضخمة خلال 2025 وهذه المعارض تدفع تكاليفها بالدولار، ومجهوداتنا حاليًا هي استقطاب الشركات الدولية لتنظيم معارض في مصر تخاطب القارة الأفريقية.


 







هيئة المعارض

المعارض والمؤتمرات

هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية

شريف المواردى




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