رئيس منظمة "عرب أمريكيون من أجل ترامب": دونالد يدعم حل الدولتين

كتبت : نهال أبو السعود

قال رئيس منظمة "عرب امريكيون من أجل ترامب" بشارة بحبح لصحيفة نيويوركر إن الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب يؤيد حل الدولتين لإنهاء الازمة المستمرة في الشرق الاوسط

وقال بحبح في مقال للصحيفة عن الجهود الجمهورية لجذب الناخبين العرب، إنه تحدث إلى ترامب في اجتماع شخصي الشهر الماضي وأخبره أن اهتمامه الرئيسي هو السلام في الشرق الأوسط، وخاصة على أساس حل الدولتين وأن ترامب رد "مائة بالمائة" وتصافح الاثنان بشأن ذلك.

ولم يذكر ما إذا كان ترامب أوضح كيف يأمل في تحقيق ذلك، الا انه أشار ان هذا سيواجه معارضة شديدة من الحكومة الإسرائيلية المتشددة الحالية، التي أعربت عن معارضتها الواضحة لهذه الخطوة وبالإضافة إلى الاعتراض لفترة طويلة على مثل هذه الخطوة.

وقال بحبح، إنه كان ديمقراطيًا مسجلاً حتى بضعة أشهر مضت، لكنه حول دعمه لترامب بسبب تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرب في غزة وقال في إشارة إلى بايدن: "لقد تولى هذا الرجل منصبه معلنًا أنه صهيوني. من وجهة نظري، لا ينبغي للرئيس الأمريكي أن يكون صهيونيًا. يجب أن يكون الرئيس الأمريكي رئيسًا لشعب الولايات المتحدة".

وأضاف أنه بدأ حملة "العرب الأمريكيون من أجل ترامب" بعد أن رأى ارتفاع عدد الشهداء في غزة، قائلا: " ترامب سيكون رئيسا أفضل لأنه لم يبدأ الحروب ولم يسمح لحروب بالاستمرار تحت إشرافه".

وأشارت نيويروكر، إلى أن رئيس منظمة العرب الأمريكيين من أجل ترامب أيد هذا الادعاء بالإشارة إلى منشور نشره ترامب على Truth Social في يونيو زعم فيه أن الحرب في غزة لم تكن لتحدث لو كان رئيسًا.

وقال إنه شعر أيضًا بالتشجيع من دعوة ترامب في منشور Truth Social للعودة إلى خطة السلام لكنه لم ينزعج من حقيقة أن قرارات ترامب بشأن إسرائيل والفلسطينيين خلال رئاسته كانت مؤيدة لإسرائيل بشكل ساحق.

وأقر بأن "جميع العرب والفلسطينيين" غاضبون من الإجراءات التي اتخذها ترامب لكن قال إن كل هذه التحركات تتضاءل مقارنة بتواطؤ إدارة بايدن في الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة.