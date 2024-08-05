البورصة تواصل نزيف الخسائر.. ورأس مال السوق يخسر 58 مليار جنيه

كتبت أسماء أمين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية نزيف الخسائر خلال تعاملاتها منتصف جلسة اليوم الاثنين، ليفقد رأس المال السوقي حوالى 58 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي 1896 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 2.04% ليصل عن مستوى 27920 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.07% ليصل عند مستوى 12070 نقطة .

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.41% ليصل عند مستوى 33859 نقطة، كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.29% ليصل عند مستوى 6149 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.51% عند مستوى 8880 نقطة.