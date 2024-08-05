جامعة الأقصر تستقبل لجنة من الأعلى للجامعات لتجديد اعتماد مركز التدريب

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت الدكتورة صابرين عبدالجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد مركز التدريب بالجامعة لتطبيق دورة واختيارات الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC، حيث ترأس اللجنة الدكتور محمد حسن جادالله، مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، فيما ضمت أشرف مصطفى ورحاب أحمد وهدى السعيد وميادة محمود.

ورحبت الدكتور صابرين عبد الجليل بأعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي كخطوة بتجديد الثقة في اعتماد مركز التدريب بجامعة الأقصر في تطبيق المعايير المعتمدة للتدريب والاختبارت، وتعد جامعة الأقصر من أوائل الجامعات التي سعت لتطبيق الحصول على شهادة التحول الرقمي بها، مُؤكدًة على أهمية هذه الخطوة لوضع الجامعة في مكان بارز على خريطة تكنولوجيا المعلومات على مستوى الجامعات المصرية.

وأضافت أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيراً بالتحول الرقمى فى مجال التعليم العالى لذا تسعى الجامعة بكل إمكانياتها لرفع كفاءة البنية المعلوماتية بها، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رمضان سعدي المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة الأقصر، والدكتورة أماني أشرف رجب مدير وحدة التدريب والتحول الرقمي بمركز المعلومات.

فيما هنأ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر السابق، الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر لثقة وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وأعرب الدكتور حمدي حسين عن ثقته الكبيرة في قدرة الدكتورة صابرين عبد الجليل على قيادة جامعة الأقصر نحو مزيد من النجاح والتميز، مشيدًا بخبراتها الأكاديمية والإدارية التي ستسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الكبيرة للجامعة.

وتقدم الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، بالتهنئة للدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، معربًا عن تمنياته لها بالتوفيق، وقال القباحي: إن قرار تعيين الدكتورة صابرين عبد الجليل، قائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر قرار موفق نشكر المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي على اتخاذه، مشيراً إلى أن الدكتورة صابرين تملك إلى جانب خبراتها الأكاديمية والإدارية، قدرات قيادية تؤهلها لهذا المنصب.