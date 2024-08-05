بهبشين قرية متطورة والسبب حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مجمع خدمى وزراعى.. صور

بنى سويف ـ هانى فتحى

تشهد قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تشمل مركزى ببا وناصر.

وشملت المشروعات التى تم تنفيذها بقرية بهبشين الانتهاء من إنشاء المجمع الخدمى المقام على مساحة 560 مترا، ويتكون من دور أرضى وأول وثانى علوى، ويشمل مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعى، وحدة محلية، مكتب تموين، شهرا عقاريا.

كما شهدت القرية تنفيذ مجمع زراعى على مساحة 330 مترا مكونا من طابقين، والذى يتكون من جمعية زراعية على مساحة 180 مترا ووحدة بيطرية على مساحة 150 مترا ومركز إرشاد زراعى.

وشهدت قرية بهبشين تنفيذ المطور على مساحة 8400م أملاك دولة، بالاضافة إلى إنشاء موقف سيارات الاجرة على

2100. متر

وشهدت القرية مشروع إحلال وتجديد المبنى الإدارى بمركز شباب بهبشين ورفع كفاءة ملعب النجيل الصناعى، فيما تم إنشاء وحدة إسعاف داخل القرية على مساحة 80 مترا، ضمن 17 مشروعا يجرى تنفيذها بقطاع الصحة بمركز ناصر.

وشهدت قرية بهبشين تنفيذ مشروع إنشاء المركز الطبى على مساحة 1800 متر.

كما شهدت القرية أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى السجل المدنى، حيث تم الانتهاء من إجراءات تجهيزه بكل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، لتقديم الخدمات للمواطنين بالقرية والقرى المجاورة، والتى تشمل استخراج مستندات الأحوال المدنية "شهادات ميلاد، وفاة، زواج، طلاق، قيد عائلي"بالإضافة إلى استخراج بطاقات الرقم القومي.

كما شهدت القرية أعمال تنفيذ ورفع كفاءة عدد من المدارس منها مدرسة بهبشين الإعدادية بنين 2، بتكلفة تزيد عن 4 ملايين و600 ألف جنيه، مشروع توسعات مدرسة الشهيد محمد سعيد يسن الإعدادية بنات بقرية بهبشين، والتى تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة 3 ملايين و150 ألف جنيه.



اسواق حضارية بمبادرة حياة كريمة



تطوير مدارس بهبشين



مجمع خدمات بهبشين



مركز شباب بهبشين