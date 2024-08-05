اليوم السابع
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بشرى لأولياء الأمور.. محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول بالمدارس الفنية

الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:21 ص
بشرى لأولياء الأمور.. محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول بالمدارس الفنية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية للعام 2024 - 2025 (عام _ خدمات) بمختلف نوعياتها (صناعى - زراعى - تجارى - التعليم والتدريب المزدوج)، وذلك للمرة الثانية على التوالي لاستكمال الكثافات الطلابية بعدد من المدارس بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ووفقاً لأعداد المتقدمين .

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصاً على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بضرورة إستيعاب أكثر عدد ممكن من الطلاب وفقاً للكثافات الطلابية لإتاحة الفرصة أمام الجميع ، تم العمل علي قدم وساق لتحقيق أعلى نسبة استيعاب في الفصول الدراسية بالمدارس الفنية بكافة نوعياتها وعلى فترات الدراسة الصباحية والمسائية .

يأتي هذا انطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية على المستقبل التعليمى لأبنائه الطلاب، موضحاَ أنه يسعى جاهداً للإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة للوصول بالمجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة.

 

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