انهيار سقف منزل بالمنصورة.. والمحافظ يقرر إخلائه من السكان

الدقهلية شريف الديب

وقع انهيار لجزء من سقف الدور الثاني علوي لأحد المنازل بشارع عبدالرحمن ابن عوف بمنطقة منشية المصطفي بنطاق حي غرب المنصورة، وتم إخلاء جميع السكان علي الفور دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات، والمنزل مكون من ثلاث طوابق كل طابق مكون من شقتين والدور الثالث مكون من شقه واحده والجزء المنهار من الدور الثاني ليس فوقه أي مباني .

ووجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، علي الفور كافة الأجهزة المعنية بالتوجه الي موقع الحادث والتعامل معه، ووجه أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره بسرعة الانتقال الي موقع الحادث ومتابعة الموقف أول بأول .

كما وجه محافظ الدقهلية بفرض كردون أمني حول المنزل وغلقه نهائياً وعرضه علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإصدار قرار إزالة فوري وإزالته بالكامل في حالة التأكد من عدم صلاحيته الإنشائية ، ووجه لفريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامه بديوان المحافظة بمتابعة الموقف أول بأول والتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

ويطمئن محافظ الدقهليه المواطنين أن فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور ولا يوجد أي خسائر في الأرواح ولا الممتلكات .



وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة "غرفة العمليات المركزية" لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 "من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الأرضي، وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء اي اشاعات