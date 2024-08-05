انهيار البورصات العالمية يسحب الأسواق العربية معه

كتب إيهاب محمد

تواصلت خسائر البورصات العربية في تعاملات اليوم الإثنين، تأثرا بانهيار الأسواق عالمياً، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركى في ركود، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ووفقا لموقع العربية، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 4.27% عند مستوى 4056.34 نقطة عند افتتاح تعاملات جلسة اليوم الاثنين أولى جلسات الأسبوع في الأسواق الإماراتية.

فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 2.4% عند مستوى 9067.86 نقطة.



وانخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.2% عند مستوى 9937 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصات الكويت، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.73% عند مستوى 7564 نقطة. وتراجع مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.6%.



وعند الافتتاح تراجع المؤشر العام للسوق السعودية "تاسي" بنسبة 2.6% عند مستوى 11444.9 نقطة، وسط انخفاض عدد من الأسهم القيادية بصدارة أرامكو.

وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.34% عند مستوى 27837.98 نقطة.

بورصة اليابان

أنهت مؤشرات بورصة طوكيو في اليابان جلسة اليوم الإثنين على انهيارات حادة، حيث هبط مؤشر نيكاي بنسبة 12.4% إلى مستوى 31458 نقطة.

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 12.2% إلى 2227 نقطة.

وقبل الإغلاق؛ أوقفت بورصة طوكيو التداولات مرتين، مع تفاقم الخسائر إلى 10%.

وتكبد مؤشر نيكاي أسوأ خسائره منذ 37 عاماً، جراء عمليات بيع مكثفة أثارتها مخاوف من أن الاقتصاد الأميركي قد يكون في حالة أسوأ مما كان متوقعاً.

خسائر وول ستريت الحادة

ألقى تراجع الأسواق العالمية الحادة بقيادة أسهم وول ستريت يوم الجمعة الماضي بظلاله على بورصات آسيا اليوم الاثنين، وأوقفت بورصة اليابان التداول مرتين، مع هبوط مؤشرها الرئيسي بأكثر من 10%.

انهارت الأسواق العالمية الأسبوع الماضي بعد أرقام الوظائف الأميركية وارتفاع مستويات البطالة مما أثار مخاوف في السوق من إمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود وأن بنك الاحتياطى الفيدرالى تأخر في التدخل لدعم الاقتصاد لأنه لم يخفض سعر الفائدة حتى الآن.

وأغلقت جميع مؤشرات الخليج ومصر العاملة يوم أمس الأحد على تراجع، وسط ضغط إضافي من التوتر الذي تشهده المنطقة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.