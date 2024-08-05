اندلاع حريق فى خزانات للوقود بمنطقة دوغارون الاقتصادية شرق إيران

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أعلن محمد رضا رضائي، النائب السياسي لمدينة "تايباد" التابعة لمحافظة خراسان رضوي الإيرانية اندلاع حريق كبير في خزانات الوقود في منطقة "دوغارون تايباد" الاقتصادية الخاصة شرق إيران.

وقال رضائي - في تصريحات لوكالة تسنيم للأنباء الإيرانية - إن حريقا كبيرا اندلع في منطقة دوغارون الاقتصادية الخاصة في تايباد، مشيرا إلى أنه تم إرسال رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق، لكن لم يتم الإبلاغ بعد عن حجم الأضرار، موضحا أن 3 صهاريج إيرانية وصهريج واحد أفغاني اشتعلت بالكامل.

وأضاف أنه يمكن رؤية الدخان المتصاعد من الحريق في هذا المركز الاقتصادي لمسافة تصل إلى 18 كيلومترا، ومن أجل منع انتشار الحريق إلى المناطق الجمركية الحدودية لدوغارون، قامت الوحدات بإجلاء الموجودين في هذا المركز الاقتصادي.