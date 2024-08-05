اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2024 06:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

اندلاع حريق فى خزانات للوقود بمنطقة دوغارون الاقتصادية شرق إيران

الإثنين، 05 أغسطس 2024 03:42 م
اندلاع حريق فى خزانات للوقود بمنطقة دوغارون الاقتصادية شرق إيران حريق - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن محمد رضا رضائي، النائب السياسي لمدينة "تايباد" التابعة لمحافظة خراسان رضوي الإيرانية اندلاع حريق كبير في خزانات الوقود في منطقة "دوغارون تايباد" الاقتصادية الخاصة شرق إيران.

وقال رضائي - في تصريحات لوكالة تسنيم للأنباء الإيرانية - إن حريقا كبيرا اندلع في منطقة دوغارون الاقتصادية الخاصة في تايباد، مشيرا إلى أنه تم إرسال رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق، لكن لم يتم الإبلاغ بعد عن حجم الأضرار، موضحا أن 3 صهاريج إيرانية وصهريج واحد أفغاني اشتعلت بالكامل.

وأضاف أنه يمكن رؤية الدخان المتصاعد من الحريق في هذا المركز الاقتصادي لمسافة تصل إلى 18 كيلومترا، ومن أجل منع انتشار الحريق إلى المناطق الجمركية الحدودية لدوغارون، قامت الوحدات بإجلاء الموجودين في هذا المركز الاقتصادي.







محافظة خراسان

ايران

حريق

منطقة دوغارون




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة