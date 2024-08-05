انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 76.77 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

انخفضت أسعار النفط عند أدنى مستوى في ثمانية أشهر اليوم، حيث تفوق تأثير مخاوف من الركود في الولايات المتحدة الأمريكية على القلق من أن يؤثر تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الإمدادات من أكبر منطقة لإنتاج النفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات أو 0.1 % إلى 76.77 دولار للبرميل ،ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا أو 0.2 % إلى 73.39 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وهبطت عقود برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ يناير، يوم الجمعة في أسبوع شهدت فيه معاملات متقلبة، وفي الأسبوع الماضي، سجلت العقود الأسبوع الرابع على التوالي من الخسائر، وهي أكبر سلسلة خسائر منذ نوفمبر.

وانخفضت أسعار النفط بسبب مخاوف من الركود في الولايات المتحدة وبعد أن تمسكت أوبك+، وهو تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للنفط ومنتجين آخرين مثل روسيا، بخطتها للتخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج الطوعية ابتداء من أكتوبر.



