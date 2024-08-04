خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. و4.7% تراجع للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالى، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت نحو 5.3%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو4.7% وتصل إلى ادنى مستوياتها في سبعة أشهر.

وسجلت أسعار النفط 76.81 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.52 دولار للبرميل الجمعة.

أشارت صحيفة "بيزنس إنسايدر" إلى أن أوروبا على الرغم من وعدها بالتخلي عن الغاز الطبيعي الروسي بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إلا أنها لا تزال تشتريه من روسيا.

وأوضحت الصحيفة أن واردات أوروبا الشهرية من الغاز الطبيعي المسال الروسي ظلت مستقرة نسبيا، حيث تراوحت بين 850 ألف إلى 1.6 مليون طن متري.

وفي نهاية العام الماضي، كانت أوروبا لا تزال تستورد نحو 15% من إجمالي إمداداتها من الغاز من روسيا، يأتي حوالي 9% منها عبر خطوط الأنابيب و6% في شكل غاز طبيعي مسال حسبما قالت الصحيفة.

ولفتت "بيزنس إنسايدر" إلى أن الولايات المتحدة زادت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لكن الإمدادات انخفضت هذا العام. ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى أن شركات شحن الغاز الطبيعي المسال الأمريكية ترسل بضائعها إلى حيث توجد الأموال: آسيا، حيث يتم تداول الأسعار بسعر أعلى منه في أوروبا بسبب حرارة الصيف.



