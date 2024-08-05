المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو لوقف العنف في بنجلاديش

كتبت: هند المغربي

شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على ضرورة وقف العنف المروع في بنجلاديش، حيث قُتل عشرات المتظاهرين خلال نهاية الأسبوع كما قُتل ما لا يقل عن 13 من أفراد الشرطة عندما تعرض مركز للشرطة لهجوم في منطقة سراج جانج.

وأعرب تورك عن قلق عميق إزاء حدوث المزيد من الخسائر في الأرواح وتدمير أوسع، بالتزامن مع المسيرة الحاشدة المخطط لها في العاصمة دكا اليوم الاثنين، والدعوة الصادرة عن الجناح الشبابي للحزب الحاكم ضد المتظاهرين.

وناشد فولكر تورك القيادة السياسية وقوات الأمن الوفاء بالتزاماتها بحماية الحق في الحياة وحرية التجمع السلمي والتعبير، مؤكدا أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية. وقال إن على المجتمع الدولي أن يوضح أنه ما من سبيل للإفلات من العقاب في هذه المرحلة الحساسة.

ودعا المفوض السامي الحكومة إلى التوقف عن استهداف المشاركين سلميا في حركة الاحتجاج، والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا، واستعادة الوصول الكامل إلى الإنترنت، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء حوار هادف مضيفا : "يجب أن يتوقف فورا الجهد المستمر للقمع بما في ذلك من خلال الاستخدام المفرط للقوة، والنشر المتعمد للمعلومات المضللة والتحريض على العنف".