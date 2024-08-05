الغرفة الأمريكية تنظم لقاء حول الذكاء الاصطناعى لتحقيق نتائج التسويق الإلكترونى

كتب عبد الحليم سالم

تنظم غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن لقاء حول الارتقاء باستراتيجيات التسويق عبر البريد الإلكتروني باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة والعمليات الآلية.

وأعلنت الغرفة عبر موقعها الرسمى انه "حان الوقت لتعزيز جهودك فى التسويق عبر البريد الإلكتروني وتحقيق النتائج" وذلك يوم 15 أغسطس الجارى عبر حضور جلسة إعلامية ستساعدك على الارتقاء باستراتيجيات التسويق عبر البريد الإلكترونى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى الجديدة والعمليات الآلية.

وسيشارك فيها تيم جونسون، مدير تسويق المنتجات والمحتوى في Brevo، حول الاستراتيجيات المحددة التى يمكنك استخدامها لتعزيز حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وزيادة عائد الاستثمار.



وكانت الغرفة نظمت يوم الخميس 1 أغسطس 2024 قمة حلول الكيمياء التابعة للغرفة الأمريكية ، بمشاركة خبراء من الكونجرس والإدارة والصناعة حيث تم مناقشة أهم القضايا والابتكارات ضمن سلسلة القيمة الكيميائية.

