الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية.. توصيات بعدم الترويج للحليب الصناعى

كتبت أمل علام

تحتفل منظمة الصحة العالمية بالأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية في الفترة من 1 الى 7 أغسطس من كل عام، وقد خصص موضوع هذا العام 2024 موضوع "سد الفجوة: دعم الرضاعة الطبيعية من أجل الجميع"، وتوصى المنظمة بعدم الترويج لحليب الأطفال الصناعى.

وستحتفل الحملة بالأمهات المرضعات على اختلاف تجاربهن في الرضاعة الطبيعية، مع إبراز السبل التي يمكن بها للأسر والمجتمعات والعاملين الصحيين دعم كل أم مرضع.

الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2024 الرسائل الرئيسية

عن الحملة..

تحث منظمة الصحة العالمية على تكريم الأمهات المرضعات في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، ودعمهن.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن دعم الرضاعة الطبيعية يتخذ أشكالا عديدة، وتساعد كل هذه الأشكال على حماية صحة وحقوق النساء والرضع، و للنساء في كل مكان الحق في الحصول باحترام على مشورة بشأن الرضاعة الطبيعية من مقدمي الرعاية الصحية المدربين، فضلا عن الاستفادة من القوانين والسياسات مثل إجازة الأمومة وأحكام مثل الإجازة المدفوعة الأجر عند العودة إلى العمل.

يمكننا جميعا المساعدة في ضمان شعور النساء بالقدرة على الرضاعة الطبيعية في أي وقت وفي أي مكان - والعمل على تحسين وضع وظروف المرأة في المنزل والعمل والحياة العامة.

ما المطلوب لدعم الأمهات..

دعم إقبال النساء على الرضاعة الطبيعية في أي وقت وفي أي مكان، لكي تصبح أمرا مألوفا وحتى لا تحظر في الحياة العامة، و إتاحة استحقاقات الأمومة الفعالة التي لا تضطر المرأة إلى الاختيار بين أسرتها وعمله، كما يجب وضع حد للحملات الترويجية الاستغلالية لحليب الأطفال الصناعى .

