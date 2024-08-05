السفيرة منى عمر تستعرض جهود المجلس القومى للمرأة بمؤتمر المصريين فى الخارج

كتب محمود راغب

شاركت السفيرة منى عمر عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، فى جلسة "خدمات المصريين فى الخارج"، ضمن فعاليات اليوم الثانى من النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، المنعقد على مدار يومي 4 و5 أغسطس، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا»، وتنظمه وزارة الخارجية والهجرة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية والجاليات المصرية من مختلف دول العالم.

أوضحت السفيرة منى عمر، أهمية دور المجلس القومى للمرأة فى دعم المرأة المصرية وتمكينها، لافتة إلى أن المجلس يمثل مصر في كل المنظمات والمحافل الدولية والاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق المرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية منذ 2014 شهدت إنجازات غير مسبوقة وما وصلت إليه المرأة المصرية وبدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى لقبهن بعظيمات مصر كل ذلك بمثابة دفعة قوية للمرأة المصرية لبذل المزيد من الجهود.

وأكدت السفيرة منى عمر أن دعم المرأة يعتبر بمثابة دعم للمجتمع ككل، مشيرة إلى أن المجلس يضع ضمن أولوياته تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، فضلا عن حمايتها من كافة أشكال العنف ضدها، موضحة دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس وخط الاستشارات ١٥١١٥ فى تلقى شكاوى المرأة والتدخل وتقديم الدعم القانوني والنفسي للمرأة.

كما أشارت السفيرة منى عمر إلى اختصاصات المجلس وتشكيله، وفروعه بالمحافظات، ودوره فى إبداء الرأى فى القوانين والتشريعات ذات الصلة بالمرأة.

واقترحت السفيرة منى عمر مبادرتين الأولى إنشاء ملتقى للمصريات سواء المهنيات أو العاملات في مجال الأعمال المقيمات فى مصر والمقيمات حول العالم والعمل من خلالها على تبادل الرؤي والخبرات، والثانية إشراك المصريات في الخارج فى البرامج التى ينفذها المجلس خاصة المصريات من أصحاب الأعمال للمساعدة في نقل الخبرات وتبادل فرص التسويق للسيدات اللاتي أتقن الحرف ويتطلعن إلى إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

يذكر أن هذا المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، وحرصا على تعزيز ورفع كفاءة التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج وأحاطتهم بالتطورات التي تشهدها مصر والتحديات المحيطة بالدولة وما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة والمجالات.