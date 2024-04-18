بعد تعطل الخط الساخن.. ننشر أرقام التواصل بالإسعاف والطوارئ بالبحيرة

البحيرة -ناصر جودة

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، اليوم الخميس، عن حدوث عطل مفاجئ بالخط الساخن لهيئة الإسعاف المصرية (123).

وأكدت المديرية فى بيان إعلامى، إنه حرصا على حياة المرضى واستمرار تقديم الخدمه الطبية بشكل عاجل تقرر الدفع بسيارات الإسعاف علي الطرق الحيوية وفي الميادين العامه وكذلك التواصل على الأرقام الآتية :

01003789084

01032111680

01004448648

045/3309511

045/3318114

كما أكدت مديرية الصحة إنه يمكن التواصل على الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة البحيرة رقم (114) ورقم غرفة طوارئ البحيرة

0453216134