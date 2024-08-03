البورصة المصرية تربح 12.4 مليار جنيه خلال أسبوع.. تفاصيل

حققت البورصة المصرية مكاسب بلغت 12.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالى، ليغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوي 2.006 تريليون جنيه، مقابل 1.983.4 تريليون لتصعد 1.1%
وبلغت قيمة التداول نحو 320.4 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 5,802 مليون ورقة منفذة على 555 ألف عملية . و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 232.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 5,402 مليون ورقة منفذة على 488 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
وقد استحوذت الأسهم على 6.33 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 93.67 % خلال الأسبوع.
بلغ إجمالي القيمة السوقية 2,006.4 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو %1.14 خلال الفترة.
وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 29,359.87 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 0.93 %بينما سجل مؤشرايجى اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.7% مغلقا عند 6,808.17 نقطة.
وقد سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودا بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 35891 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، صعودا 1.34% بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 9719 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.62% ليغلق عند مستوى 35891 نقطة.
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