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الأولى على الجمهورية "علمى علوم": أشكر الله على تفوقى وأهديه لأسرتى

الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:36 م
الأولى على الجمهورية "علمى علوم": أشكر الله على تفوقى وأهديه لأسرتى الطالبة ندى رمضان
المنوفية – محمود شاكر

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عبرت الطالبة ندى رمضان عن سعادتها الغامرة، بما حققته بالحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشهادة الثانوية العامة علمى علوم، مقدمة الشكر لكل من عاونها في التفوق، وعلى رأسهم أسرتها.

وأكدت ندى في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": أنها لم تكن تقوم بإحصاء عدد ساعات المذاكرة قدر ما كانت تقوم بالتحصيل الكامل للمواد والدروس ولا تؤجل أي دروس.

وأضافت ندى، أنها لم تتوقع أن تكون الأولى على الجمهورية، وكانت سعادتها لا توصف بمجرد إبلاغها بأنها من الاوائل على الجمهورية أنها هى الأولى على الجمهورية.

ووجهت ندى روشتة التفوق لها ولزملائها في السنوات القادمة بان يكون هناك خوف من الله في كل شيء أن يكون هناك صلة بين العبد وربه حتى يكون من المتفوقين، علاوة على أن الطالب لابد وأن يتم التحصيل بشكل مستمر ولا يؤجل أي دروس.







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