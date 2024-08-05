افتتاح مركز خدمة عملاء لمنتفعى التأمين الصحى بمستشفى بنى سويف التخصصى

بنى سويف هانى فتحى

افتتح فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة بنى سويف ، بالتعاون مع مستشفى بنى سويف التخصصى ،مركز خدمة العملاء للمنتفعين بخدمات التأمين الصحى من المترددين على مستشفى بني سويف التخصصي.

وتفقد الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بني سويف للتأمين الصحي والدكتور أحمد محمود صادق مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، و الدكتورة حنان خلف محمد مدير الشئون الطبية بالفرع ، أعمال بدء العمل بالمركز .

وقال الدكتور محمد يحى مدير فرع التأمين الصحي على أنه يتم تواجد الأطباء والعاملين من هيئة التأمين الصحى فرع بني سويف يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانيه بعد الظهر، بمقر مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى، لتخفيف العبء عن المرضي والتسهيل عليهم بتقديم كافة الخدمات المطلوبة لهم،تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، وفي إطار الدعم المستمر من الدكتور محمد ضاحي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وتحت إشراف الدكتور خالد موافى رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، و الدكتورة ريهام مدحت مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية .

وقال الدكتور أحمد صادق مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي أن المكتب يقدم خدمات استخراج الأوراق الخاصة بإقامة المريض داخل المستشفى، واستخراج أوراق عمل التحاليل الطبية والاشاعات، والإقامة بالرعاية على حساب التأمين الصحى، موجهاً الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحى والدكتور محمد يحى مدير فرع بنى سويف على الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين من منتفعى التأمين الصحى.